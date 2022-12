DC Comics annonce ses titres pour le FCBD 2023

Dawn of DC et la jeunesse à l'honneur

C'est avec décalage qu'on apprend les titres qui seront présents pour le Free Comic Book Day de 2023. Le premier fascicule concernera l'univers principal avec Dawn of DC #1 Free Comic Book Day Special Edition, dédié à l'initiative Dawn of DC, il présentera une histoire originale ainsi que des aperçus des futures titres à venir.

Le second comics offert sera Girl Taking Over: A Lois Lane Story qui offrira une preview d'un futur graphic novel pour jeunes adultes dédié à Lois Lane. Et pour finir, le dernier titre Clark & Lex / Fann Club: Batman Squad regroupera les previews de deux futur graphics novels dédiés aux plus jeunes, à savoir Clark & Lex et Fann Club: Batman Squad.

Tous ces titres arriveront le 6 mai prochain comme pour le reste des titres du FCBD.