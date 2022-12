Les comics qu'il ne fallait pas rater en 2022

Après une année 2022 riche en sorties, MDCU vous propose une sélection des meilleures lectures comics de l'année, avec deux titres par personne du staff, pour vous assurer que vous n'avez rien raté des pépites parues cette année !

Jeff

Last Ronin

L'éditeur Hi Comics a toujours fait le maximum pour redorer le blason des Tortues Ninja auprès des français. One shot, série régulière, micro séries, TMNT : Classics... Tout est fait pour séduire un peu tous les types de lecteurs. Avec la parution de Last Ronin, c'est un nouveau cap qui est passé puisqu'il s'agit du plus gros lancement des Tortues Ninja en France, de la sortie numéro 1 du marché des comics lors de sa semaine de sortie ainsi que du deuxième plus gros lancement de l'histoire de l'éditeur. Résultat des courses : un titre déjà en rupture de stock et qui ne fera son retour qu'au mois de mars. Un scénario aux allures d'Old Man Logan tenu de main de maître par les créateurs des tortues, des dessinateurs de talents qui s'alternent avec les dessins de Laird et Eastman qui s'occupent des flashback, une grande maîtrise de l'écriture et du suspense... C'est tout bonnement l'une des plus grosses sorties de 2022.

Justice Society of America : Le nouvel âge Tome 1

S'il y a bien un titre qui s'est fait attendre dans la famille "Geoff Johns présente", c'est bien cette série. Après Green Lantern , Flash et j'en passe, Urban propose enfin l'un des titres les plus attendus et appréciés des fans du scénariste à savoir son run sur Justice Society. Le succès réside dans le fait que l'auteur va mélanger anciens et nouveaux super-héros mais peu à peu et non de manière abrupte afin de mieux mettre l'accent sur chacun d'entre eux et de développer au mieux les relations entre les personnages. L'intégralité du run n'est pas proposé mais le titre reste accessible et de très bonne facture tant d'un point de vue scénaristique que graphique. Pour ceux qui résument les groupes DC à la Justice League, c'est peut-être enfin le moment de changer d'avis.

Adrien

King Spawn tome 1

Cette année était un peu spéciale pour les titres Image, car les plus anciennes fétaient leur 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, Delcourt nous a proposé une année riche en Spawn. Tellement riche qu'en fait, il est difficile de vous proposer un choix pour cette fin d'année. Bien entendu, pour apprécier pleinement la série, le mieux reste de commencer par le début, et l'éditeur en a d'ailleurs publié une version spéciale anniversaire. Mais 2022 marquera la saga Spawn en France avec l'arrivée de nouvelles séries régulières. Actuellement, en attendant la quatrième qui arrive en janvier, trois séries régulières Spawn sont publiées, avec une bonne qualité globale. Cependant, mon chouchou, celle qui, selon moi se démarque un peu de ses copines, c'est King Spawn. Amoureux de Spawn depuis ses débuts, et après avoir passé 25 ans à lire tout Spawn, cette série m'a fait plaisir, car elle se recentre sur le personnage d'Al Simmons, tout en proposant un scénario plus simple qui semble savoir où il va. Ajoutez un dessin pas désagréable, et vous aurez une très bonne lecture. Certes, elle reste liée à ses soeurs, mais c'est une bonne période pour les fans de Spawn.

Ed Gein - Autopsie d'un tueur en série

Qu'ont en commun les films Psychose, Maniac, Le Silence des Agneaux ou Massacre à la tronçonneuse ? Ils sont tous inspirés d'un tueur en série américain très connu outre-atlantique, et bizarrement pas tant que ça chez nous : Ed Gein. Harold Schechter est un spécialiste de ces tueurs, et il nous racontre son histoire, magnifiquement mis en image pour l'excellent Eric Powell. La BD se lit comme se dévore les films précédemment cités. Nous découvrons la vie étonnante, glaçante, de cet homme. Si certains passages sont romancés, la majorité de l'histoire est très bien documentée. On nous montre même les entretiens de la police avec le tueur. C'est fascinant à lire, et un peu flippant qu'un tel homme ait pu exister. La lecture permet de saisir tout le fantasme populaire qui a conduit à en faire des films. Juste passionnant, et très bien réalisé.

Uraphire

Immortal Hulk Tome 10

Si je devais retenir un titre Marvel cette année, ce serait la conclusion de la série Immortal Hulk en France. Al Ewing a réussi à redynamiser le personnage en lui donnant une nouvelle mythologie passionnante centrée sur l’horreur, proposant des moments glaçants avec beaucoup de scènes body-horror. Il a capturé l’esprit du personnage et a su le rendre palpitant à suivre grâce à sa connaissance de l’histoire du personnage qui a nourri les divers twists et grands moments de la série. C’est aussi sans compter tout le travail sur les personnages secondaires que l’auteur donne envie de suivre. Si la conclusion risque de décevoir, le titre sera resté constant en qualité jusqu’à la fin et le voyage aura été passionnant à suivre.

À bien y regarder cette série, c'est un ovni dans l’univers d’Hulk. C’est le genre de run unique qui n’arrive qu’une fois pour un personnage. S'il ne fallait pas louper une série Marvel ces dernières années, c’était Immortal Hulk . Si vous n’avez pas encore essayé la série, profitez-en ! Sinon attendez une possible version Deluxe qui collectera la série dans de beaux bouquins.

La Brigade Chimérique - Ultime Renaissance.

Parmi les titres importants sur les Super-héros sortis cette année, on peut retenir la suite de La Brigade Chimérique, à savoir La Brigade Chimérique - Ultime Renaissance.

La Brigade Chimérique originelle avait été un coup de cœur pour son histoire, son ambiance et le travail pour déterrer ces personnages oubliés. Plus de 10 ans plus tard, ainsi que plusieurs publications dérivées sur cet univers, Serge Lehman propose une suite à l’histoire originale et c’est encore une réussite. Le contexte de son univers s’adapte à l’époque moderne, l’auteur arrive à proposer une suite pertinente et d’actualité où les liens avec l'œuvre originale ne sont pas là où on s’attend. C’est toujours aussi passionnant de suivre l'histoire, qui est plus positive et tournée vers l’action qui ne démérite pas. Un gros travail a été fait sur les personnages qui sont captivants à découvrir et à suivre.

Si vous pensiez que les Super-héros sont uniquement américains, ce titre et son univers devraient vous faire changer d’avis !

The_Crusader

Strange Adventures

Nombreuses sont les mauvaises histoires que vous préfériez oublier mais rares sont les bonnes histoires que vous aimeriez effacer de votre mémoire. Strange Adventures, écrit par Tom King et illustré par Mitch Gerards et Evan « Doc » Shaner, fait partie de cette dernière catégorie. Oublier pour pouvoir découvrir à nouveau mais également pour oublier la lente mais constante montée de la tension et de l'inquiétude pour les protagonistes mais également pour nous, le lecteur, jusqu'à son paroxysme qui ne vous laissera pas indifférent. Tom King est ici au sommet de son art, dans une série limitée et aux multiple temporalités. S’il lui arrive parfois de trébucher sur ces deux éléments, les douze numéros de ce titre montre les qualités de l’entièreté de l’équipe créative. La répartition des deux artistes : sur le passé pour Doc Shaner et le présent pour Gerards, permet de bien distinguer les deux époques et la fin définitive de l’histoire par son douzième et dernier chapitre ne rend le final que plus percutant. Mélangeant récit de guerre et enquête, le tout accompagné par du drame relationnel et familial, Strange Adventures m’a marqué comme le fit Mister Miracle en son temps.

C’est écrit avec justesse et intelligence, c’est dessiné avec brio par deux identités graphiques sublimes. Rares furent les fois où j’aurais aimé oublier une expérience aussi excellemment réalisée et percutante, mais la dernière case de Strange Adventures me marquera sans nul doute pour les années à venir.

Supergirl : Woman of Tomorrow

Supergirl : Woman of Tomorrow brille par sa splendeur visuelle et par sa simplicité narrative. Une rencontre avec une jeune fille amènera Kara à traverser l’espace à la recherche d’un meurtier, en quête de vengeance et de réponses. Supergirl se verra accompagner Ruthye, une enfant, à travers des dangers et des dilemmes, tout en renforçant leur lien durant leurs aventures. Rien de très original me direz-vous. Vous aurez peut-être raison, mais les messages portés par le récit et la candeur des personnages feront du temps passé en compagnie de nos deux héroïnes une ballade touchante et mélancolique à travers le cosmos. On retrouve ici une sensation de western spatial, avec nos deux protagonistes arrivant dans un nouveau lieu pour y découvrir un sombre secret ou une ville à sauver à chaque chapitre, apprenant et grandissant de l’expérience qu’elles viennet de traverser.

Le travail de Tom King, sans être à son apogée, est de très bonne qualité. Les personnages sont bien travaillés et suivent un développement intéressant qui résonnera à coup sûr avec votre expérience personnelle à un moment où un autre. Bilquis Evely au dessin et Matheus Lopes aux couleurs produisent de l’art avec un grand A. Les personnages sont expressifs, variés et le sentiment de puissance de Supergirl est bien présent. Mais le point culminant de l’identité graphique réside dans les environnements. Toutes les dessins ont été produits avec détails et virtuosité, et sont dotés de couleurs aussi chatoyantes que nombreuses, qui vous donneront envie de faire des posters avec la moitié des pages. Je recommande fortement de lire Supergirl : Woman of Tomorrow sur papier, vous me remercierez plus tard !

Julien

Celui que tu aimes dans les ténèbres

L’un des bijoux de l'année pour moi ! Celui que tu aimes dans les ténèbres (The Me You Love in the Dark en VO), c’est une mini-série signée Skottie Young et Jorge Corona (le duo de Middlewest) chez Image Comics, qui nous présente une histoire d’amour des plus étranges et des plus fascinantes. Ro est une artiste peintre qui se retire dans un manoir isolé pour retrouver l’inspiration, alors qu’elle doit produire de nouvelles pièces pour une exposition. Très vite, elle se rend compte qu'elle n'est peut-être pas seule dans cette grande maison, et ce n’est pas seulement l’effet des verres de vin qu’elle s’enfile à longueur de journée. Une chose se cache effectivement dans les zones d’ombre et l’observe… jusqu’à ce qu’elle se dévoile, et que les choses prennent une tournure surprenante.

Les auteurs nous proposent un classique revisité avec une histoire de maison hantée, qui prend une direction totalement originale, et aborde également la thématique de l’inspiration artistique. Un titre à l’ambiance absolument folle portée par les superbes dessins de Jorge Corona et la colorisation fantastique de Jean-Francois Beaulieu. Un rythme lancinant qui nous porte et nous réchauffe, ponctué de scènes prenantes qui nous tiennent en haleine, font de Celui que tu aimes dans les ténèbres une lecture fascinante, qui ne ressemble à rien d’autre.

Rorschach

L’univers de Watchmen est sans doute un peu trop revisité depuis quelques années, pour de bonnes choses comme de moins bonnes : après Before Watchmen, il y a eu l’intégration au DC Universe, puis le monumental Doomsday Clock (sans même parler de la série TV d’HBO). De quoi réduire un peu le rayonnement intemporel de l'œuvre originelle d’Alan Moore et Dave Gibbons. Mais n’ayez crainte ! Ne laissez pas le titre de ce nouveau comic book faire monter votre lassitude en flèche telle l’aiguille qui point vers minuit et la fin du monde, si Rorschach se déroule effectivement dans l’univers de Watchmen, on est loin de ce qui a été fait précédemment, loin d’une simple suite reprenant les personnages désormais bien connus. King nous plonge dans un polar brut, complexe, engagé et en définitive, très pessimiste. Plus qu’une nouvelle vie pour le personnage à la cagoule aux taches d’encre, c’est avant tout un hommage à son esprit, et à celui de l'œuvre dans son ensemble.

De nos jours, alors que Robert Redford brigue un huitième mandat à la présidence des États-Unis, son opposant, le républicain Turley, est à deux doigts d’être assassiné lors d’un meeting par un homme portant le masque de Rorschach. L’assaillant et la femme qui l’accompagnait ont été tués sur place, et un enquêteur est engagé par le camp Turley pour découvrir qui est cet homme, pourquoi il portait ce costume, et ce que cette affaire peut cacher d’autre. Une enquête sombre et tortueuse, qui nous emmène dans la tête des personnages, pour découvrir leur vécu, leur croyance, et leur cheminement d’idées qui produisent les motivations les poussant vers leurs actes. Dans une époque où le pays est encore marqué par l’attaque d’un calamar géant venu de l’espace pour détruire une partie de New York, il n’y a plus aucune certitude, et la peur de l’arme nucléaire a été remplacée par celle d’une nouvelle attaque alien. Qui croire alors ? Doit-on prendre son destin entre ses mains, alors que tous les héros ont disparu ? Un bijou d’écriture et de narration proposé par King et Fornés, que ce soit dans la profondeur des personnages et de leurs relations, dans les parallèles qui sont faits entre eux, dans l’aspect politique, ou simplement dans le développement de l’intrigue, maîtrisé à la perfection sur ces douze numéros. Une ambiance et une complexité digne des plus grands polars, dans un univers référencé, que l’on prend grand plaisir à continuer de découvrir. Et une histoire dont ni notre enquêteur, ni nous-mêmes lecteurs ne sortiront indemne, car comme le disait si bien Nietzsche, on ne peut regarder l'abîme, sans qu’elle ne nous regarde à son tour.

Cyrille

Descender Intégrale (2 tomes)

Une pépite de SF menée par Jeff Lemire au scénario et Dustin Nguyen aux dessins. Cette saga narre les aventures de Tim-21, un robot, à travers un conflit entre machines, humains et aliens. Sans pour autant proposer une multitude d'intrigue, l'auteur sait se concentrer sur l'essentiel et ne nous perd pas. On va donc explorer cette galaxie qui au fur et à mesure nous révèle plein de surprises jusqu'à la fin ! En effet, la suite se nomme Ascender mais néanmoins change de ton et je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Même si certaines facilités sont présentes, le titre se lit avec plaisir et on s'attache assez facilement aux protagonistes qui sont sans cesse poursuivis. Pour couronner le tout, on a le droit à des dessins à l'aquarelle sublime qui sauront vous captiver. Dustin sait comment séduire votre rétine et c'est magnifique ! Un très beau cadeau si vous êtes fan du genre !

Spider-verse

J'hésitais entre ce titre et la saga Daredevil de Bendis mais cette dernière n'étant pas encore fini d'être rééditée, autant vous présenter ce titre. Spider-verse, c'est l'histoire d'une famille alien qui part décimer les spider-men du multivers. Une saga qui a le mérite de proposer beaucoup plus de concepts de Spider-Man que le film No Way Home et qui ne nécessite pas tant de connaissances de l'histoire du personnage car c'est une saga un peu one-shot. Cela se laisse lire avec plaisir et permet de ne pas se coltiner les énièmes tomes d'avant. Slott propose une histoire divertissante qui n'a pas besoin de trop réfléchir et même si on peut reprocher certains enchaînements un peu trop rapide, on sait très bien que la saga ne va pas non plus révolutionner le personnage. Niveau dessin, on a Olivier Coipel (un français) et Giuseppe Camuncoli sur l'histoire principale qui régale en terme de planches. Un cadeau pour ceux qui souhaitent découvrir Spider-Man sans pour autant devoir acheter tous les tomes précédents et qui propose d'en découvrir une multitude.