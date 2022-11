[Zap' MDCU] Sorties du 09/11/2022: The New Golden Age

I Am Batman, Judgment Day et Nice House on the Lake

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 9 novembre! Chez Marvel, on a lu l'épilogue de A.X.E.: Judgment Day et la suite de Venom . Chez DC Comics, on a testé WildC.A.T.S. et The New Golden Age et on continue de suivre I Am Batman , Dark Crisis et The Nice House on the Lake.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 6: Legacy War Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere





(1) Judgment Day Omega Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Guiu Vilanova Couverture de Pasqual Ferry

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Devil's Night Ecrit par Al Ewing Dessiné par Bryan Hitch & Andrew Currie Couverture de Bryan Hitch

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) The New golden Age Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Todd Nauck, Brandon Peterson, Diego Olortegui, Gary Frank, Jerry Ordway, J.P. Mayer, Scoot Kolins, Viktor Bogdanovic & Steve Lieber Couverture de Mikel Janin





(1) Dark Crisis of the Soul Ecrit par John Ridley Dessiné par Karl Mostert Couverture de Chrisitan Duce





(1) Better Living Through Violence Ecrit par Matthew Rosenberg Dessiné par Stephen Segovia Couverture de Stephen Segovia