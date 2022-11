Carlos Pacheco est mort

Alors que Kevin O'Neill vient juste de nous quitter, le destin s'acharne et nous prend aussi Carlos Pacheco dans la foulée. L'artiste avait été diagnostiqué comme ayant une Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), et parti hier à l'âge de 60 ans.

De nationalité espagnol, il a commencé sa carrière dans son pays, sur des traductions de Marvel. En 1993, il dessine sa première série en solo au dessin pour Marvel intitulée Dark Guard. Il se retrouve ensuite à travailler sur The Flash chez DC, puis tout s'enchaine. Il dessine Avengers Forever, Inhumans, JLA/JSA: Virtue and Vice et Superman /Batman. Il dessine aussi de gros events comme Final Crisis chez DC en 2009 et Age of Ultron chez Marvel en 2013.