[Sorties Comics] Mercredi 09 Novembre

Au milieu des années 70, on assiste à la renaissance des X-Men, des Champions et des Envahisseurs ! De leur côté, Spider-Man en finit avec la première Saga du clone, Captain America affronte Crâne Rouge, et Deathlok et la Panthère Noire prennent leur envol.

(Contient les épisodes US Jungle Action (1972) 14, Giant-Size X-Men (1975) 1, Champions (1975) 1, Giant-Size Invaders (1975) 1, Astonishing Tales (1970) 28, Amazing Spider-Man (1963) 150 et Captain America (1968) 184, précédemment publiés dans BLACK PANTHER : L'INTÉGRALE 1966-1975, X-MEN : L'INTÉGRALE 1975-1976, CHAMPIONS : L'INTÉGRALE 1975-1978, DEATHLOK : L'INTÉGRALE 1974-1983, SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1975, CAPTAIN AMERICA : L'INTÉGRALE 1975 et inédit)

Prix : 8.99€