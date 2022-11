Kevin O'Neill nous a quittés

Alors qu'on croyait la série noire de 2022 terminée, nous apprenons que le dessinateur Kevin O'Neill est décédé à l'âge de 69 ans. L'artiste anglais est notamment connu pour avoir co-créé Ro-Busters, Nemesis the Warlock et La Ligue des Gentlemen extraordinaires. Il faisait partie de cette génération 2000 AD, qui a chamboulé la bande-dessinée anglaise, puis américaine.

Il a commencé sa carrière chez International Publishing Company, et était présent lors du lancement de 2000 AD, l'anthologie de comics de SF lancé par IPC. Il fournissait des illustrations, et sa première histoire fût une de Judge Dredd dans le Judge Dredd Summer Special de 77. Il fût l'un des premiers à être crédité par 2000 AD. Il a co-créé en 1978 les Ro-Busters avec Pat Mills. En 1980, toujours avec Pat Mills, il créa Nemesis the Warlock, un des personnages les plus populaires de 2000 AD, au côté de Judge Dredd .

Pour la suite de sa carrière, O'Neill se lança en freelance. Avec Alan Moore, il a d'abord fait un back-up pour Omega Men chez DC, puis une histoire pour le Green Lantern Corps Annual de 1986. Pour cette dernière, le Comic Code Authority ne voulait pas approuver le comics à cause du style d'O'Neill, et il fût d'ailleurs publié sans le fameux "tampon" du CCA.

Il retrouva Pat Mills en 1987 pour créer Marshal Law pour l'éditeur Epic Comics, un histoire satirique de super-héros. Il continua à travailler sur ce personnage dans les années 90. En 1999, il a lancé La Ligue des Gentlemen extraordinaires avec Alan Moore. Ils ont aussi fait Cinema Purgatorio ensemble, et O'Neill a collaboré ensuite avec Pat Mills, mais aussi Garth Ennis sur Bonjo From Beyond the Stars qui sort bientôt chez 2000 AD.

Kevin O'Neill manquera indéniablement à l'univers des comics.