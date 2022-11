The Harbinger en campagne Ulule

Après avoir proposé Le Cycle Psiotique l’année dernière, ce sont cette fois-ci les aventures les plus récentes dédiées à Peter Stanchek a.k.a l'Oméga qui arrive en campagne participative sur Ulule.

Comme pour les précédentes campagnes, 2 éditions seront disponibles, une édition classique à 32€ avec une couverture régulière de Robbi Rodriguez (Spider-Gwen) et une édition Collector à 37€ avec une couverture de Marguerite Sauvage (Faith).

Ce récit complet contiendra les 8 épisodes de la série The Harbinger (2021), qui verra le retour d'un Peter Stanchek amnésique en quête de rédemption. Il devra notamment faire face à une entité qui serait lui et incarnant ses pires penchants. Comme d'habitude, le financement permettra d’obtenir d’anciens titres chez Bliss Editions et sera accompagné de divers Goodies dont de nouveaux seront débloqués par chaque nouveau palier atteint. Actuellement, la campagne est déjà financée à succès à 169% pour une livraison prévue en février 2023. Le prochain objectif de 200% débloque le poster dépliant de Damion Scott (Batgirl). Il vous reste 15 jours pour y participer et atteindre les paliers suivants.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur l'avancée du projet, nous vous renvoyons sur la page du projet.