Le Cycle Psiotique en financement participatif par Bliss Comics

Depuis le 1er confinement, Bliss Editions a pour habitude de lancer des financements participatifs pour accompagner ses nouvelles sorties ou des rééditions de leur catalogue. Et c'est une réédition qui nous intéresse cette fois-ci, avec la trilogie des psiotiques composé d'Harbinger Intégrale, Imperium et Vie et Mort de Toyo Harada. Un financement qui tombe à pic, les deux derniers comics cités étant en rupture de stock. C'est donc l'occasion pour vous de vous lancer dans cette trilogie ou de la combler pour ceux qui ne les auraient pas tous. Mais qu'est-ce donc que cette trilogie, me diriez-vous ?



Pour faire bref (car Bliss le développera mieux que moi), c'est une saga écrite par Joshua Dysart (UN3 : Urgence niveau 3, Goodnight paradise) et dessinée par une flopée de dessinateurs comme Cafu (Valkyrie, Rapture) et Doug BraithWaite (Incursion, Unity). Si on suit au début Peter Stanchek dans sa lutte contre la Fondation Harbinger, on change de protagoniste à partir d'Imperium pour suivre Toyo Harada dans sa quête fascinante de sauver le monde quel qu’en soit le prix.



Si le financement a déjà été financé avec succès, il vous reste encore quelques jours pour choisir une contrepartie qui vous permettra de soutenir ce projet et de découvrir l'une des trilogies fondatrice de l'ère Valiant moderne.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la trilogie nous vous renvoyons sur la page du projet.