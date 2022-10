Fin de la série TV Stargirl avec sa saison 3

Après Riverdale ou The Flash , c'est au tour de Stargirl de disparaitre du petit écran. L'actuelle saison 3 en cours de diffusion aux USA sera la dernière, et donc son tout dernier épisode sera diffusé le 7 décembre prochain. Cette fin n'est pas vraiment une surprise dans un contexte de revente de la chaine The CW, et de réduction de leurs séries TV. La série TV avait été créée pour le service de streaming DC Universe par Geoff Johns, et avait rejoint The CW lorsque le service avait arrêté de diffuser des séries TV.