[Zap' MDCU] Sorties du 19/10/2022: Flashpoint Beyond

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 19 octobre! Chez Marvel, on continue de suivre Thor. Chez DC Comics, on a testé GCPD: The Blue Wall, on continue de suivre DCeased et The Flash et on a été voir la fin de Flashpoint Beyond. Chez Image Comics, on est retourné voir Ten Thousand Black Feathers et on a lu la conclusion de Deadly Class de Rick Remender et Wes Craig.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) A Fond Farewell Part Eight Ecrit par Rick Remender Dessiné par Wesley Craig Couverture de Wesley Craig Ecrit par Rick Remender Dessiné par Wesley Craig Couverture de Wesley Craig





(1) Venom of Asgard Part 2 Ecrit par Donny Cates & Al Ewing Dessiné par Salvador Larrocca Couverture de Nic Klein Ecrit par Donny Cates & Al Ewing Dessiné par Salvador Larrocca Couverture de Nic Klein

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Time to Shine! Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando Pasarin Couverture de Taurin Clarke Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando Pasarin Couverture de Taurin Clarke





(1) Chapter 3 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Trevor Hairsine & Andy Lanning Couverture de Howard Porter Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Trevor Hairsine & Andy Lanning Couverture de Howard Porter





(1) Chapter 6: The Th13teen Club Ecrit par Geoff Johns, Tim Sheridan & Jeremy Adams Dessiné par Xermanico, Mikel Janin & Gary Frank Couverture de Mitch Gerads Ecrit par Geoff Johns, Tim Sheridan & Jeremy Adams Dessiné par Xermanico, Mikel Janin & Gary Frank Couverture de Mitch Gerads

LES GRANDS DE L'INDé