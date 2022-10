[Sorties Comics] Jeudi 27 Octobre

Black River



Quand l’horreur dépasse l’entendement, saurez–vous distinguer la réalité de vos pires cauchemars ?

Piégés dans l’entrepôt de Longbeach, les agents spéciaux du F.B.I., Shaw et McGregor, voient leur réalité se tordre une fois de plus, les plongeant dans une toute nouvelle dimension de terreur. Leur guide est Paul Carnahan, le tueur d'enfants dont ils ne sont jamais parvenus à prouver la culpabilité, un homme que l'on sait pourtant mort et enterré. Au fur et à mesure que ce monstre trop humain raconte son histoire, le duo commence à réaliser l’horreur véritable de leur situation - une vérité qui exigera de chacun un lourd sacrifice.



Frappée par les souvenirs de ses fautes professionnelles, la directrice adjointe Driscoll s'efforce d'atteindre les deux agents, avant de comprendre que ses crimes ont peut-être déjà scellé leur destin. Carnahan détient toutes les réponses - mais l’homme qui se cache derrière est désormais bien plus qu'un simple meurtrier.



Un deuxième et dernier volume, scénarisé par Garth Ennis (Preacher, The Boys, JIMMY'S BASTARDS) et dessiné par Goran Sudžuka (Y : The Last Man, Hellblazer), où péchés passés et anciens mensonges se mêlent pour annoncer une nouvelle aube terrifiante de l’histoire de l'humanité.

Prix : 18.9€