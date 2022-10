Peacemaker et DMZ débarquent en France chez Prime Video

Alors que l'arrivée d'HBO Max en France se fait toujours attendre, un nouvel accord de diffusion va permettre de patienter en attendant l'arrivée du service de streaming. En effet, Amazon Prime France a signé un accord avec Warner Bros Discorvery et Sony pour la diffusion exclusive de plusieurs programmes de leurs catalogues sur Prime Video, ça inclut notamment des séries du service HBO Max non disponible en France jusqu’à maintenant. C’est le cas de deux adaptations comics, à savoir Peacemaker, spin-off du film The Suicide Squad et DMZ, adaptation de la série Vertigo éponyme.



Une bonne nouvelle pour le public français voulant découvrir légalement ces séries, qui n’auront pas à patienter jusqu’en 2024. Warner ne considérant plus l’implantation d’HBO Max en Europe (notamment la France) comme une priorité.



Toutefois, aucune n'a été donnée pour le moment de l'arrivée de ces séries sur Prime Video.