[Sorties Comics] Jeudi 13 Octobre

Mille ans après notre époque, Horizon est une terre pleine de splendeurs naturelles et de ruines oubliées, où des créatures robotisées impressionnantes peuplent le monde tandis que les humains organisés en tribus primitives luttent pour survivre.



Pendant les événements d'Horizon Zero Dawn, Érend et Aloy sont à la recherche de l'assassin d'un membre important de la tribu oseram, tout en affrontant des machines mortelles. Au fur et à mesure que la traque progresse, Érend révèle l’histoire de la libération de Méridian et comment sa soeur Ersa, capitaine de l'avant-garde carja, a été assassinée.

