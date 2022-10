[Zap' MDCU] Sorties du 05/10/2022: Dark Crisis

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 28 septembre! Chez Marvel, on continue de suivre X-Men Red et on a été voir la conclusion de la mini-série Ant-Man. Chez DC Comics, on est en plein crossover avec Dark Crisis et Dark Crisis: The Deadly Green. Chez Image Comics, on jeté un oeil à la nouvelle série de Geoff Johns et Gary Frank: Junkyard Joe.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Junkyard Joe Chapter 1 Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank





(2) Chapter 5: Together Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere





(1) The Winning Side Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russel Dauterman Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russel Dauterman

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Ant-Man Forever Ecrit par Al Ewing Dessiné par Tom Reilly Couverture de Tom REilly Ecrit par Al Ewing Dessiné par Tom Reilly Couverture de Tom REilly

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE