Des scénaristes pour le film Spawn

Todd McFarlane a fait durer le suspense sur une nouvelle annonce concernant son futur film Spawn. Il s'agissait finalement de nous donner les noms des scénaristes : Malcolm Spellman (The Falcon and The Winter soldier ), Scott Silver (Joker) et Matthew Mixom sont en train d'écrire le scénario du film. Cette information permet aussi de nous confirmer que le film est toujours d'actualité.

Peu de détails existent encore sur le long-métrage. Nous savons que l'acteur Jamie Foxx tiendra le rôle principal et qu'il sera produit par Blumhouse. Il manque encore les noms d'un réalisateur et du reste du casting, mais surtout une date de sortie, voire de tournage. Affaire à suivre.