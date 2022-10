Nouveau trailer pour Black Panther : Wakanda Forever !

Avec de meilleurs aperçus de la nouvelle Black Panther et Riri Williams

À un peu plus d'un mois de sa sortie, le second long-métrage de la saga Black Panther se dévoile un peu plus avec une nouvelle bande-annonce qui met l'accent sur le conflit qui opposera le Wakanda à l'Atlantis de Namor.

Réinterprété comme la divinité maya Kukulkan et présenté par son interprète comme un anti-héros, Namor semble en vouloir au monde de la surface et n'hésite pas à porter la guerre sur les terres du peuple dirigé par Ramonda, qui se retrouvent inondées par les forces atlantes.

Mais les autres informations essentielles à retenir sont sans doute le premier aperçu de Riri Williams et son armure expérimentale et surtout la révélation du costume de la nouvelle Black Panther, dont l'identité ne semble plus être un mystère.

Wakanda Forever est toujours prévu pour le 9 novembre 2022, mais le mystère plane encore quant à sa sortie en salles sous nos latitudes qui demeure incertaine. En bonus, Marvel Studios ont dévoilé une affiche en marge de la mise en ligne du trailer.