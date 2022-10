Le thème de Black Adam révélé

La Warner a partagé la musique qui servira de thème au film Black Adam . Elle est composée par Lorne Balfe, responsable de nombreuses bandes originales, dont Mission impossible : Fallout, iBoy, 13 Hours, Les Pingouins de Madagascar, quelques Assassin's Creed , Beyond: Two Souls ou des séries TV comme The Crown et Genius. Le film sort le 19 octobre.