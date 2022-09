[Sorties Comics] Vendredi 23 Septembre

Urban Comics

A présent que le milliardaire Dick Grayson a dévoilé qu'il comptait utiliser sa fortune, héritée d'Alfred Pennyworth, pour faire de Blüdhaven une ville plus sûre, il est devenu l'homme le plus en vue de la ville. Mais également le plus recherché ! Il s'agit maintenant de réussir à ne pas trop attirer l'attention des foules, qu'il puisse continuer à opérer sous le costume de Nightwing sans prendre le risque de révéler sa double identité. Car avec les criminels Sans-Coeur et Blockbuster dans les rues, qui en ont fait leur cible numéro un, la ville a plus que jamais besoin de son justicier masqué !

Contenu vo : Nightwing #87-92 + Superman Son of Kal El #9 + Nightwing 2021 Annual #1 + Batman Urban Legends #10

Prix : 23€