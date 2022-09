[Sorties Comics] Mercredi 21 Septembre

Panini Comics

Mark Gruenwald, Michael Fleisher, Carmine Infantino, Trevor Von Eeden



Les aventures de Jessica Drew se poursuivent, et Spider-Woman rencontre pour la première fois Spider-Man ! Elle devra affronter les adversaires les plus atypiques de l'univers Marvel, depuis les Frères Grimm jusqu'à la maléfique Nekra.

(Contient les épisodes US Spider-Woman (1978) 9-25, précédemment publiés dans Nova 41-54 et inédits)

Prix : 36€