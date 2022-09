Secret Invasion se dévoile dans un trailer intrigant

Après un début de présentation où des images ont été présentées exclusivement aux personnages sur place, Kevin Feige a passé la seconde pendant cette D23 Expo. En plus d'officialiser et montrer son Werewolf by Night, c'est Secret Invasion qui s'est dévoilé avec un premier trailer très attendu.

Peu d'éléments inédits d'intrigue sont dévoilés mais les images confirment la place centrale de Samuel Jackson et son Nick Fury dans cette adaptation de l'arc culte, qui tendra plus vers le thriller d'espionnage (un peu inspiré de Secret War ?) pour contrer les plans des Skrulls. Nous pouvons aussi retrouver plusieurs visages connus comme Cobie Smulders ou Martin Freeman dans leurs rôles d'agents en plus des nouvelles Olivia Colman et Emilia Clarke. Secret Invasion arrivera sur Disney+ en 2023.