Werewolf By Night annoncé avec un trailer et une date

Un projet en noir et blanc pour le loup-garou de Marvel

Depuis hier se tient la D23 Expo de Disney et actuellement, une conférence dédiée à plusieurs de ses studios se tient. Après avoir exploré l'univers de Star Wars, c'est au tour de Kevin Feige de monter sur scène pour parler des prochains projets Marvel Studios. Le public aura eu droit à des images exclusives pour les prochains long-métrages mais ce sont surtout des premiers trailers pour ses futurs shows télévisés qui raviront les fans en ligne.

En effet, l'entité a officialisé le projet spécial Werewolf by Night avec Gael Garcia Bernal dans le rôle titre et Michael Giacchino à la réalisation. Dans la foulée, des images du métrage en noir et blanc ont été dévoilées, confirmant les dires du cinéaste qui souhaite rendre hommage aux films d'horreur d'époque en reprenant certains codes.

L'actrice Laura Donnelly a également été confirmée au casting et certains fans ont déjà pu relever une présence qu'ils attribuent au personnage de Man-Thing dans cette bande-annonce. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir tout cela car Werewolf by Night débarquera le 7 octobre prochain sur Disney+. En bonus une petite affiche avec l'acteur principal et son ombre lycanthrope.