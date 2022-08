Crossgen est de retour chez Marvel

Marvel va rééditer à partir de novembre quatre titres CrossGen, réunis dans une série intitulée CrossGen Tales. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas CrossGen, il s'agit d'un éditeur de comics fondé en 1998 par Mark Alessi. Il s'est entouré d'auteurs de talent comme Barbara Kesel, Mark Waid et Ron Marz pour sortir des séries de fantasy ou de science-fiction. Entourés de bons dessinateurs (Brandon Peterson, Jim Cheung, Steve Epting, Greg Land, Butch Guice, etc.), plusieurs séries ont été publiées comme Mystic, Scion, Sigil, Sojourn... Certaines sont d'ailleurs arrivées en France chez Sémic à l'époque.

Malgré tout, l'éditeur a dû se déclarer en banqueroute en 2004, et Disney l'a racheté. Une tentative de relance avait été faite sans succès par Marvel en 2011.La licence n'est au final pas vraiment utilisée. CrossGen Tales contiendra Mystic #1 (2000), Sigil #1 (2000), Ruse #1 (2001) et Sojourn #1 (2001), réalisés notamment par Mark Waid, Ron Marz, Barbara Kesel, Butch Guice, Brandon Peterson, Ben Lai et Greg Land. Une bonne occasion de redécouvrir cet univers, même si cette sortie permet surtout à Disney de ne pas perdre les droits sur cet univers.