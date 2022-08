[Sorties Comics] Vendredi 19 Aout

Délirium



VIETNAM, Janvier 1968. Scott Neithammer, reporter de guerre, poursuit sa couverture du conflit sur le terrain en compagnie des jeunes marines. A l’arrivée du nouvel an (31 Janvier), alors que les civils et les armées du Sud s’attendent à une trêve, les forces Nord-Vietnamiennes, jusqu’alors sous-estimée dans ses capacités offensives par l’état-major US, lancent leur plus grande offensive du conflit. Véritable tournant de la guerre, cette offensive met à jour les limites de l’intervention militaire américaine. En effet, si cette offensive est contenue après de violents combats, les forces US commencent à réaliser que, malgré les victoires acquises sur le terrain, la guerre elle-même sera dure à gagner. C’est le triste constat que vont faire Journal et les marines, lors de la terrible bataille pour le contrôle de Huê, grandiose cité impériale historique du Vietnam, dont le site, comme la population civile, subiront la violence et l’horreur de la guerre totale.

