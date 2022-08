Le retour de Superman sur Terre profite d'un One-Shot

Ce novembre Superman sera bien mis en avant. Après l'annonce d'un One-shot pour célébrer les 30 ans de la mort de Superman . C'est un autre One-shot dont va bénéficier le personnage, mais consacré cette fois-ci au présent, notamment traitant le retour de Superman (Kal-El) sur Terre suite à la saga Warworld.

Pour ce One-shot, on retrouvera des vétérans comme Mark Waid et Marv Wolfman, ainsi que des auteurs plus récents comme Sina Grace (Iceman) et Alex Segura (Archie). La partie graphique sera tenue par 4 dessinateurs, Max Raynor, Dean Haspiel, Jack Herbert et Reilly Browne. En plus de montrer sa réunion avec ses proches (Lois Lane, la Justice League...) et Lex Luthor (?!), il permettra aussi de servir de lien à Dark Crisis Infinite on Earths en présentant les derniers moments de Kal-El avant les événements de Justice League #75.

Le numéro sortira le 29 novembre et bénéficiera de 3 variants covers.