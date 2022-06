La Saga Warworld d'Action Comics touche à sa fin en août

Plus début d’un crossover pour marquer le retour de Kal-el sur Terre

Lancé depuis le début du run de Phillip Kennedy Johnson sur Action Comics en 2021, l’intrigue autour de Warworld va toucher à sa fin le 31 août avec la parution du One-Shot Superman: Warworld Apocalypse avec Brandon Peterson (Flash Infinite) & Will Conrad (Angel & Faith) aux dessins. Ce numéro sonnera la bataille finale entre les alliées de Superman et Mongul, ainsi que le retour des pouvoirs de Superman.

La fin de cette saga marque aussi le lancement d’un crossover Kal-El Returns avec Superman: Son of Kal-El pour les numéros Action Comics #1047-1049 et Superman : Son of Kal-El #16-18 qui verra le retour de Superman (Kal-El) sur Terre.

Pour Phillip Kennedy Johnson cela marquera le début d’une nouvelle ère où Lex Luthor va profiter des retombées de la chute de Warworld qui a ses propres plans pour Metropolis, qui incluront le retour de Metallo dont l’auteur promet un traitement similaire à celui de Mongul en le remettant au goût du jour. Toutefois, ça ne sera pas la seule menace puisque le combat de Superman sur Warworld aura réveillé un Ancien ennemi surpuissant dont il sera nécessaire de faire appel à toute la Super-Family pour y faire face, lancent le compte à rebours pour le numéro anniversaire 1050 d'Action Comics.