DC Comics sort un One-shot pour les 30 ans de La Mort de Superman

À l’occasion des 30 ans de l'événement que fut Death of Superman , DC a réuni les auteurs et dessinateurs derrière ce récit culte pour un One-Shot anniversaire de 80 pages.

Chaque équipe créative reviendra sur cet événement à travers 4 récits pour nous montrer comment les alliées ou proches de Superman ont réagi à sa Mort :

- “The Life of Superman ” par Dan Jurgens et Brett Breeding verra un jeune Jon Kent apprendre que son père à connu la mort (Chose que ses parents lui ont cachée). En plus de cela, il devra s’unir avec son Père pour affronter un vilain connecté à Doomsday : Doombreaker.

- “Standing Guard” par Roger Stern et Butch Guice nous conteront la bataille entre Superman et Doomsday du point de vue du Gardien (The Guardian en VO).

- “Time” par Louise Simonson et Jon Bogdanove montrera le point de vue de John Henry Irons des événements de la Mort de Superman .

- “Above and Beyond” par Jerry Ordway et Tom Grummett se concentrera sur les Kent et leurs réactions alors que leur fils combat Doomsday à la télévision.

Retrouvez The Death of Superman 30th Anniversary Special #1 le 8 novembre. Ci-dessous les variants qui accompagneront ce comics.