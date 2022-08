Jorge Jiménez et Pepe Larraz rejoignent le Millarworld

Plus une date pour Nemesis 2

Il y a quelques semaines, Mark Millar avait annoncé dans sa Newsletter avoir dégoté 2 dessinateurs mystères pour 2 de ses futurs projets. Il avait teasé la provenance de ces dessinateurs, à savoir un venant de chez Marvel, l’autre de chez DC et sont des dessinateurs star du moment.

Le mystère ne sera au final pas resté secret longtemps puisque l’auteur à révélé rapidement qui sont les dessinateurs et à quels projets ils sont associés. On aura donc Jorge Jiménez, dessinateur actuel du titre Batman, pour dessiner la suite de Nemesis, plus de 10 ans après la première mini-série qui sortira en janvier 2023, Nemesis Reloaded.

Quand au dessinateur Marvel dégoté par Millar, il s'agit de Pepe Larraz dont le talent fut révélé par House of X et dessinateur principal du titre X-men. Il sera à la charge d’un projet plus mystérieux nommé Big Game. La rumeur voudrait que ça soit un crossover entre plusieurs franchises du Millarworld. Là aussi, le comics arrivera en 2023.