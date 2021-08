Nouveau trailer pour The King's Man, prequel de la saga

20th Century Studios vient de dévoiler un tout nouveau trailer pour son film The King's Man, le fameux prequel aux deux premiers films Kingsman, The Secret Service et The Golden Circle, que l'on attend depuis un long moment désormais.

Le film explorera les origines de l'organisation d'espions, qui remontent à la première guerre mondiale, et introduira notamment Rasputin, que l'on peut découvrir dans cette bande-annonce.

Réalisé par Matthew Vaughn, The King's Man mettra en scène Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles Dance, pour une sortie prévue le 22 déembre 2021.