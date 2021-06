Jupiter's Legacy déjà annulée par Netflix, pour le moment

La toute dernière série en date née du partenariat entre Netflix et Mark Millar, Jupiter's Legacy, dont la première saison a été diffusée le 7 mai, est déjà à l'arrêt. Netflix annonce l'annulation de la série qui n'aura pas de saison 2. Mais la situation est peu plus compliquée que cela, il semblerait que la plateforme de streaming et Millar n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur les aspects créatifs de la suite de la série, et n'aient donc pas pu bloquer à temps les acteurs pour une nouvelle série d'épisodes. Josh Duhamel et Leslie Bibb, par exemple, sont très demandés et sont désormais pris ailleurs, Netflix a donc libéré tout le cast de ses engagements sur la série.

Selon Mark Millar, ce ne serait que temporaire, puisque le créateur déclare : "Nous sommes confiants que nous y reviendrons plus tard".

Mais ce n'en est pas terminé pour autant pour le Millardworld du côté de Netflix, puisque le comic book Supercrooks, déjà adapté en série animée qui débutera plus tard cette année, aura également droit à une série live. Cette histoire est censée se dérouler dans le même univers que Jupiter's Legacy, il y a donc encore des portes ouvertes pour l'avenir et une franchise qui se met en place. Cela prouve également que Netflix semble continuer à faire confiance aux créations de Millar.