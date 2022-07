[Sorties Comics] Vendredi 22 Juillet

Vestron



Pas de note

Le phénoménal Michel FIFFE (Copra, Panorama) se lâche sur G.I. JOE !



Dans cet album exceptionnel, il confronte les excentriques personnages de G.I. Joe et Cobra dans une histoire où se mêlent bataille sur la plage, chasse à l’homme dans les marais, vengeance, plan tordu et trahison, en illustrant avec son style unique le combat de l’unité d’élite de l’Amérique pour la vie, l’amour et l’honneur.

