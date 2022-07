Une série pour les 50 ans de Red Sonja

Cette année, le personnage de Red Sonja fête ses 50 ans, et pour fêter la chose, Dynamite vient de lui annoncer une nouvelle série solo. Prévue pour octobre, son titre sera Unbreakable Red Sonja, et elle sera écrite par Jim Zub et dessinée par Giovanni Valletta. Il s'agira de la suite du one-shot de 2014, Red Sonja and Cub (de Zub et Jonathan Lau), et du crossover Conan/Red Sonja de 2015 (de Zub, Gail Simone et Dan Panosian).

La série racontera la quête de Red Sonja provoquée par une vision hors de portée de ses souvenirs. Elle va alors partir en voyage, et son passé, son présent et son avenir vont se confronter dans une aventure inédite. Zub semble souhaiter travailler en détail le personnage, pour proposer quelque chose de nouveau au lecteur. Le titre affichera des couvertures de Lucio Parrillo, David Finch, Judy Jong, Panosian, Celina, Giuseppe Matteoni et de la cosplayeuse Augusta Moore.