La série Irrécupérable de retour

L'éditeur américain BOOM! Studios a publié sur son compte Twitter une image laissant comprendre un retour de la série Irrécupérable (Irredeemable en VO). Le comics est une création de Mark Waid au scénario et Peter Krause au dessin, et est trouvable en France chez les éditions Delcourt. L'image annonce que "Mark Waid est toujours méchant", ce qui est un clin d'oeil au lancement de la série en 2009, utilsant l'accroche "Mark Waid est méchant ! Mark Waid est Irrécupérable !". Et pour confirmer, Krause a retweeté l'image. Cette annonce fait suite à celle d'une adaptation par Netflix de la série, et de son spin-off Incorruptible plus tôt dans l'année.