Irrécupérable et Incorruptible adaptés en film chez Netflix

Deadline nous annonce que Netflix produira un film adapté des œuvres de Mark Waid (Kingdom Come, Superman : Droit du sang) et Peter Krause, Irrécupérable et Incorruptible.

On retrouvera à la réalisation Jeymes Samuel, connu récemment pour le film The Harder They Fall, Kemp Powers (Soul, Spider-Man: Across The Spider-Verse) sera le scénariste, et James Lassiter produira le film aux côtés de Jay Z (oui oui).

Pour résumer brièvement : Le Plutonien, le plus grand héros de la Terre, trahit ses principes et devient le plus grand méchant de la planète. Désemparés, ses anciers coéquipiers cherchent à tout prix comment arrêter cette nouvelle menace qui paraît invincible. Mais la solution viendrait peut-être du plus grand ennemi de Plutonien, un super-villain notoire.

Avec cette annonce Mark Waid nous partage son ressenti :

Peter et moi-même sommes super enthousiasmés qu'un scénariste et un réalisateur que nous admirons tous les deux adaptent Irrécupérable de manière fidèle et respectueuse tout en amenant leur propres rebondissements. Leur interprétation singulière du comics transforme cette histoire d'anti-héros en quelque chose que je n'ai jamais vu, et je l'adore !

Pas de date de sortie, ni de titre pour l'instant, mais patience le projet n'est encore qu'à ses balbutiements.