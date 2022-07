Harley Quinn : nouveau trailer pour la S3

Peu de temps après un premier teaser, Harley Quinn enchaîne avec une nouvelle bande-annnoce.

Plus long que le teaser, la bande-annonce nous introduit Dick Grayson, plus connu sous le nom de Nightwing , interprété par Harvey Guillén. C'est également l'occasion de mieux comprendre ce que cette saison voudra nous raconter. Le retour du couple Harley / Ivy à Gotham, le plan de cette dernière pour transformer la ville et plus encore. Plus que deux petites semaines avant la sortie des trois premiers épisodes !

La troisième saison d'Harley Quinn revient sur HBO Max le 28 juillet.