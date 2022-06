Harley Quinn : bande-annonce de la S3

Après plusieurs années dans l'ombre du Joker, Harley Quinn décide qu'il serait temps pour elle de rejoindre la Legion of Doom et qu'elle soit officiellement considérée comme étant la partenaire du Joker et non son faire-valoir. Mais suite à sa demande, le Joker l'abandonne et Harley se retrouve à l'Asile d'Arkham.

Après une année entière derrière les barreaux, Harley est toujours persuadée que le Joker va venir la sauve. Un soir, son amie Poison Ivy trouve un moyen de s'évader de l'asile et prend Harley sous son aile. Avec l'aide d'Ivy, Harley réalise doucement que sa relation avec le Joker est abusive et que ce dernier l'utilise comme un jouet.

Harley prend alors les choses en main et décide de rompre avec le Joker pour vivre ses propres aventures.