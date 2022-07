Un teaser pour la suite de Shazam a été partagée sur le compte Instagram de Zachary Levi et sur le compte Twitter du film. La vidéo est assez courte, puisqu'elle sert essentiellement à annoncer la probable diffusion de la bande annonce pendant le San Diego Comic Con, le 23 juillet prochain. Shazam! Fury of the Gods sortira dans les salles le 21 décembre 2022.