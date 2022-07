[Review VF] Les Sept Secrets tome 2

Le tome 1 des Sept Secrets était une excellente surprise, avec une narration très dynamique, un univers riche et des personnages charismatiques. La suite arrive avec ce tome 2, toujours chez Delcourt, et nous allons voir si la qualité est toujours au rendez-vous.

Dans le tome précédent, les Quêteurs avait réussi à mettre la main sur le premier secret en attaquant la base de l’Ordre, obligé de fuir en utilisant le troisième secret. Celui-ci leur permet d’aller dans un autre monde que celui de la Terre. Caspar découvre alors un lieu où il a été élevé enfant. En fait, le premier chapitre du tome 2 permet de conclure convenablement le tome 1. La suite s’intéresse plutôt à la riposte de l’Ordre. En effet, la situation est délicate, puisqu’il semble y avoir un traître dans leurs rangs.

Ce tome repart donc de plus belle, et joue encore une fois beaucoup sur les rebondissements. Dans ce tome, Tom Taylor utilise un procédé simple qui permet de nous tenir en suspens. La narration est interne, c’est Caspar qui raconte l’histoire, mais il la raconte dans le futur, et sait ce qu’il va se passer. Du coup, il nous taquine en nous donnant une vision incomplète des évènements à venir, ce qui nous stimule à pousser la lecture plus loin. Par exemple, la révélation du premier secret a créé une catastrophe, mais il faudra plusieurs pages avant de voir réellement les conséquences.

Tous les personnages sont de retour, du moins les survivants, et ils sont toujours aussi charismatiques, ce qui n’empêche pas Taylor d’hésiter à les tuer, parfois brutalement. Amon, l’ennemi, prend aussi de l’épaisseur. Certains éléments laissés en suspens dans le premier tome sont développés ici. S’il y a peut-être un peu moins d’action, le rythme reste tout de même soutenu. Plusieurs pistes sont lancées, et plusieurs rebondissements parsèment l’album. Certains semblent d’ailleurs un peu excessif, mais c’est aussi ce qui fait le charme de cette série : ne pas avoir peur d’aller dans l’excès, pourvu que le lecteur soit tenu en haleine.

Le principe fonctionne du tonnerre, et le dessin aide beaucoup. Daniele Di Nicuolo est dans la continuité du premier tome. Le style est parfois plus proche du manga que du comics, surtout dans les impressionnantes scènes de combat. Elles sont très fluides, tout dans l’exagération, comme certains aspects du scénario. Les dessins collent parfaitement à l’univers de la série, malgré parfois quelques dessins semblant être faits dans la précipitation, mais heureusement souvent dans des scènes peu importantes.

Les Sept Secrets est un divertissement intelligent, dont l’intérêt se situe dans son rythme et ses rebondissements. Les auteurs ont cependant compris qu’il fallait aussi un minimum de travail sur l’univers. La série contient suffisamment de richesse, une intrigue plein de rebondissement, et un design bien trouvé, pour nous tenir en haleine. Le prochain tome devrait être le dernier, et on a hâte de découvrir la conclusion !