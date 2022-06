[Zap' MDCU] Sorties du 22/06/2022: Immortal X-Men

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 22 juin! Chez Marvel, on continue de suivre Immortal X-Men, X-Men et Crimson Reign. Chez DC Comics, on a testé Black Adam et Dark Crisis: Young Justice et on a été voir The Flash qui devient tie-in à Dark Crisis. En indés, on poursuit la lecture de The Joneses chez AWA et Magic: The Hidden Planeswalker chez BOOM.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Theogony Part 1: The Sandbox Ecrit par Christopher Priest Dessiné par Rafa Sandoval Couverture de Lucio Parillo





(1) Magic: The Hidden Planeswalker #3 Ecrit par Mairghread Scott Dessiné par Fabiana Mascolo Couverture de Karen Darboe

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Controlled Demolition Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Pepe Larraz





(1) Part 5: the Scarlet Queen Ecrit par Charles Soule Dessiné par Steven Cummings & Victor Olabaza Couverture de Leinil Francis Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Save Your Generation Ecrit par Meghan Fitzmartin Dessiné par Laura Braga Couverture de Max Dunbar

LES GRANDS DE L'INDé