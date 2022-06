[Sorties Comics] Vendredi 24 Juin

Urban Comics

scénariste : Geoff JOHNS - dessinateur : Dale EAGLESHAM

Alors que Superman, Green Lantern et la Société de Justice tentent d'arrêter Magog, ce dernier leur fait une révélation : Gog, l'être ancien qui vient de s'éveiller, est en réalité le Dieu qui sauvera la Terre. Si le monde peut être sauvé, cela devra passer la foi et la vénération de l'humanité toute entière. Un marché que les protecteurs de la Terre semblent peu enclins à accepter...

Contenu vo : Contenu : Justice Society of America #16-28 + Annual #1 + JSA Kingdom Come Special : Magog + JSA Kingdom Come Special : Superman + JSA Kingdom Come Special : The Kingdom.

Prix : 35€