Une série TV Wonder Man pour Disney+

D'après des sources du site Variety, le super-héros Wonder Man a une série Disney+ en cours de développement par Destin Daniel Cretton et Andrew Guest. Dans le comics, Wonder Man est Simon Williams, le fils d'un riche industriel, dont l'entreprise connait des difficultés à cause de la concurrence de Stark Industries. Par conséquent, Williams accepte une offre du Baron Zemo qui lui donne des superpouvoirs ioniques, notamment une force et durabilité exceptionnelles. Après avoir combattu les Avengers, il finit par les rejoindre.



Cretton sera le producteur exécutif et réalisera peut-être la série. Il possède actuellement un contrat avec Marvel Studios, et pourrait aussi travailler sur la suite de Shang-Chi. Guest sera le scénariste principal et aussi producteur exécutif. Il a travaillé sur la série TV Hawkeye , mais aussi sur Brooklyn Nine-Nine, Community ou 30 Rock. Disney n'a pas confirmé ou démenti ces informations.