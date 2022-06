Une série solo pour Tim Drake

DC Comics a annoncé que Tim Drake, le troisième Robin , allait avoir le droit à sa propre série solo, intitulée Tim Drake: Robin. Le premier numéro arrivera le 27 septembre, avec Meghan Fitzmartin (Batman: Urban Legends, Dark Crisis: Young Justice ) au scénario et Riley Rossmo (Harley Quinn) aux dessins. La série suivra Drake dans sa nouvelle vie de super-héros à Gotham City, et fera suite à Batman: Urban Legends et DC Pride: Tim Drake Special qui révélait la bisexualité du personnage.