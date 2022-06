La suite de SOS Fantômes : L'Héritage en comics

En attendant un prochain film SOS Fantômes (Ghostbusters), la suite de la franchise se fera notamment en comics. Le dernier opus en date, SOS Fantômes : L'Héritage (Ghostbusters: Afterlife), rendait hommage aux deux premiers films sortis en 1984 et 1989. Le comics prendra la suite directe de cette histoire, et servira à préparer le terrain pour un prochain film. L'éditeur, Dark Horse, travaille avec le réalisateur et le co-scénariste de Ghostbusters: Afterlife, Jason Reitman et Gil Kenan, pour publier le comics.

Reitman a l'ambition de développer tout un univers Ghostbusters. En plus du prochain film, dont le nom de code est Firehouse (caserne de pompier en français), une série animée sur Netflix, un film animé pour Sony et des jeux vidéo en réalité virtuelle sont prévus.