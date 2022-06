Durant le Summer Game Fest, le jeu vidéo Marvel's Midnight Suns a annoncé de nouveaux personnages, notamment Hulk , Venom, Scarlet Witch et Spider-Man . Encore mieux, une date de sortie a été annoncée, et il sera disponible le 7 octobre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC. Il s'agit d'un tactical au tour par tour développé par Firaxis, le studio qui a relancé XCOM en 2012.