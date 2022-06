[Sorties Comics] Vendredi 10 Juin

Urban Comics

Élevée par son père dans le respect des valeurs militaires, Kate Kane aspirait à devenir un des éléments les plus éminents de l'armée américaine, jusqu'au jour où son homosexualité fut dénoncée par un de ses condisciples. Désireuse de protéger les innocents, en souvenir du meurtre de sa mère et de sa soeur, elle trouva en Batman un modèle et mit sa fortune et ses connaissances au service de la justice pour devenir... Batwoman !

Contenu vo : Detective Comics #854-863 + Batwoman #0-5

Prix : 35€