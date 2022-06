Les jeux Spider-Man de Sony arrivent sur PC

Annoncé durant le State of Play de cette nuit, les jeux Spider-Man exclusifs aux consoles Sony ne le seront plus, et arriveront prochainement sur PC. Le premier, Spider-Man : Remastered, est le jeu sorti sur PS4 et retravaillé pour la version PS5. Il sera disponible le 12 août 2022, avec les DLC inclus. Le second est Spider-Man : Miles Morales et il arrivera plus tard dans l'année, en automne. Le portage sera réalisé par Nixxes Software. Une excellente nouvelle pour ceux qui seraient passé à côté de ce très bon jeu !