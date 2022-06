Un comics Creepshow chez Skybound

Skybound, le label Image géré par Robert Kirkman, a annoncé une mini-série Creepshow. Il s'agira d'une anthologie de 5 numéros dérivée de la série TV diffusée sur Shudder. Prévue pour débuter en septembre, chaque chapitre sera réalisé par une équipe artistique différente. Les auteurs, issus du comics, du cinéma ou de la TV, sont Chris Burnham, Paul Dini, Steve Langford, Josh Malerman, David et Maria Lapham, Steve Foxe, John McCrea, Kelley Jones, et d'autres à venir.

Inspiré des publications EC Comics, Creepshow est à la base un film de George A. Romero, écrit par Stephen King et sorti en 1982. Une première adaptation en comics est publiée juste après sa sortie. Le film a eu le droit à deux suites en 1987 et 2006. En 2018, Shudder en fait une série TV, composée pour le moment de 3 saisons et qui va sur sa quatrième.