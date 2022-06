[Sorties Comics] Mercredi 1er Juin

Sarbacane

C’est beau une ville la nuit…



Chaque matin, avant l’aube, Dee va au travail. Son boulot ? Déchiffrer un code caché dans un journal et le radiodiffuser depuis le toit de son immeuble. Chaque jour, à la même heure. Un travail payé cash. L’intermédiaire ? Douteux. Le commanditaire ? Aussi. Les conséquences si échec de la transmission ? Malheureuses. Que se passera-t-il le jour où il n’y aura pas de code à transmettre ?

Dans cette histoire co-créée par l’auteur Matt Fraction (Sex Criminals, Casanova - des Best-sellers du New York Times) et l’illustratrice Elsa Charretier (Star Wars, Infinite Loop), mise en couleurs par Matt Hollingsworth, November suit trois femmes dont les trajectoires vont se croiser, dans un underground noir et criminel. Alors que le feu et la fureur se déchaînent dans leur ville pendant un jour et une nuit, elles découvrent que leurs destins sont liés par un homme mystérieux qui semble tirer les ficelles.

Prix : 24€