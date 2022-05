[Sorties Comics] Mercredi 25 Mai

Panini Comics



Steve Englehart, David Michelinie, Al Milgrom, Kerry Gammill



Hawkeye et Mockingbird ont formé une équipe d'Avengers pour veiller sur la côte ouest, aux côtés de Tigra, Iron Man, Hellcat et Wonder Man… mais leurs aventures vont les emmener plus loin que prévu, avec une immense aventure temporelle qui va laisser des traces chez nos héros !

(Contient les épisodes US West Coast Avengers (1985) 14-24 et Wonder Man (1986) 1, précédemment publiés dans Titans 106-117 et inédit)

Prix : 36€