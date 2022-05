[Review VF] Safrane Chu tome 2

Série dérivée de Tony Chu, Safrane Chu revient pour un deuxième tome. La critique du tome 1 est disponible sur MDCU, et elle était positive. Voyons ce que donne cette suite.

La dernière scène laissait présager du début de ce tome 2. Safrane et son acolyte Eddy Molay essaient de savoir où le grand-père Chu a caché son or volé aux nazis. Ils sont sur un navire de croisière, et une rencontre va faire bifurquer leur plan. Ortolan Palmoil propose à Safrane de s’associer à lui afin de voler du vin de grande valeur. Comme souvent dans les séries Chu, tout ne va pas tout à fait se dérouler comme prévu.

Ce tome est assez indépendant du premier. La seule chose à savoir est que Safrane a fait 3 ans de prison, et elle en a profiter pour utiliser son pouvoir afin d’acquérir toute l’expérience nécessaire pour être une reine du crime. Je rappelle qu’elle est ciboparse, c’est-à-dire qu’elle lit dans les gens avec qui elle partage un repas. En outre, la dernière chose que Safrane dit à Tony dans le tome 1 est qu’il ne la reverra plus. Et effectivement, si Tony était présent peut-être pour lancer la série, il est désormais absent.

Le scénario de John Layman est fidèle à ses habitudes. Il part d’un postulat simple, et ensuite, à force de rebondissements, nous amène dans des terrains inattendus. C’est très bien écrit, et on ne sait jamais vraiment comment va évoluer l’histoire. La plupart des chapitres ont un prologue qui permet de donner un certain rythme au récit. Au début complètement cryptique, ils vont petit à petit prendre du sens.

L’histoire est aussi intéressante pour nous présenter en quelque sorte les origines de Safrane. L’album est globalement un régal à lire, malgré un final moins surprenant, plus prévisible. Il y a aussi de petites incohérences que l’on pardonne bien volontiers. De toute manière, le ton humoristique de la série, et son excellent rythme, permettent de ne pas trop s’attarder sur des détails.

Au niveau du dessin, Dan Boultwood assure toujours. Son style cartoon colle très bien à l’ambiance, et son trait est maîtrisé. Il n’y a pas de remarque majeure, c’est le même niveau que dans le premier tome .

Même si la série est bonne, elle n’arrive toujours pas au niveau de Tony Chu qui, même si le démarrage était semblable, semait quand même plus de pistes pour la suite. D’ailleurs, si la fin du tome 1 annonçait clairement le tome 2, ce n’est pas le cas ici. Et pour cause, le dernier chapitre est sorti aux Etats-Unis en décembre 2021, et pas de nouvelle pour un prochain. Donc soit la série est terminée, soit la suite n’arrivera pas tout de suite en France.