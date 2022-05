Les super-héros de Mitton en films et séries ?

Florent Lamy, un talent agent représentant des actrices et acteurs américains ou anglais en Europe, a décidé de varier un peu son activité. Il a créé une branche à son entreprise Elevate Artist Management (EAM), nommée Imagineers Studio, dont l'objectif est de développer et produire des films et des séries TV autour de super-héros français et européens. L'information a été relayé sur le Facebook de Xavier Fournier, qui est conseiller artistique du projet.

Lamy travaille ce projet depuis 3 ans, et s'inspire de ce qu'a fait Marvel avec son univers cinématique. Des droits ont déjà été acquis, et notamment des créations d'un grand nom du french comics : Jean-Yves Mitton. Ils concernent donc Mikros, Epsilon et l'Archer Blanc. Le studio a aussi récupéré les droits de Photonik et Cosmos. Maintenant, l'entreprise est en train de développer plusieurs films, en anglais et en français, et des séries TV, afin d'en faire un MCU à la française !